Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral etkinliği - Haberler
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Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Sağlık

Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral etkinliğiELAZIĞ Medical Park Elazığ Hastanesi yeni yıl öncesi sağlık çalışanları için moral etkinliği düzenledi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral etkinliği

ELAZIĞ Medical Park Elazığ Hastanesi yeni yıl öncesi sağlık çalışanları için moral etkinliği düzenledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi, özellikle Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için moral etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında yeni yılları kutlanan sağlıkçılar, sanatçı Zeynep Aytaç'ın müzik dinletisi eşliğinde öğle yemeğinde bir araya geldi. Etkinlik, pasta kesilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar, "Bugün Medical Park Elazığ ailesi olarak sanatçı Zeynep Aytaç arkadaşımızın müzik dinletisi eşliğinde güzel bir öğle yemeği yedik. Organizasyona katkısı olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 2022 yılının öncelikle Medical Park Elazığ ailesine, ilimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, sevgi ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

Zor bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Kermenli, "2021 yılı bizim için zor bir yıldı. Pandeminin etkisiyle yakınlarımız kaybettik, üzüldük. Ağladığımız ve çok zor zamanlar geçirdiğimiz oldu. Yakınlarımızla birebir ilgilenemediğimiz durumlar oldu. 2022 yılının bize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Özellikle pandemiden uzaklaşmak dileğiyle" diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Karhan Demir ise " Bugün, yılın son gününde bizi bir araya getiren değerli arkadaşlarıma teşekkür derim. Bu vesileyle tüm Elazığ halkının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu.

Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral etkinliği

Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral etkinliği

Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral etkinliği

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Son Dakika Haberleri

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