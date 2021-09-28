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Elazığ'da sezonun ilk dev balığı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Elazığ'da sezonun ilk dev balığı yakalandı

Elazığ Keban Barajı gölünde ava çıkan balıkçıların oltasına sezonun ilk dev turnası takıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Keban Barajı gölünde ava çıkan balıkçıların oltasına sezonun ilk dev turnası takıldı. 59 kilogram ağırlığında 1 buçuk metre uzunluğunda olan turna görücüye çıktı, yakalanan balığın parçalanarak satılacağı öğrenildi.

Hafta sonu Keban Baraj gölünde ava çıkan balıkçılar, 59 kilogram ağırlığında, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balığını merkezdeki tezgahlarına getiren balıkçılar kilosunu 50 liradan satışa çıkardı. Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. 5 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Kapalıçarşı esnafı Ayhan Soysal, "Sezonun ilk büyük turna balığı 59 kilogram ağırlığında Keban barajında yakalandı. Bunun satışı da parçalanarak yapılacak. Kilosunu 50 liradan satacağız. 2 gün önce yakalandı. Bu tür balıklar genelde akşam su durulunca çıkar. Vatandaşın ilgisi büyük balığa, hem kılçıksız olması hem de lezzetli olmasından dolayı seviyorlar" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da sezonun ilk dev balığı yakalandı

Elazığ'da sezonun ilk dev balığı yakalandı

Elazığ'da sezonun ilk dev balığı yakalandı

Elazığ'da sezonun ilk dev balığı yakalandı

Elazığ'da sezonun ilk dev balığı yakalandı

Elazığ'da sezonun ilk dev balığı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Elazığ'da sezonun ilk dev balığı yakalandı - Haberler Ekonomi
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