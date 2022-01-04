Otomobilden ses sistemi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Otomobilden ses sistemi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da park halindeki bir otomobilin ses sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki bir otomobilin ses sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gece saatlerinde kent merkezinde park halindeki bir otomobilin ses sisteminin çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmanın sonunda ekipler hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.K.'yi olayın üzerinden 2 saat geçmeden çalıntı ses sistemi ile birlikte sokak aralarında gezinirken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bulunan ses sistemi sahibine teslim edildi.

Otomobilden ses sistemi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Otomobilden ses sistemi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Otomobilden ses sistemi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Otomobilden ses sistemi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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