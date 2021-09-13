Elazığ'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı - Haberler
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Elazığ'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Kovancılar- Tunceli kara yolunun Ekinözü köyü mevkisinde 06 PUN 13 plakalı minibüsle 23 ES 969 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu.

Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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