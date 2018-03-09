Elazığ'da Maça 1 Gün Kala Stadın Elektrikleri Kesildi

Tetiş Yapı Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik, Elazığ Atatürk Stadyumu'nun elektriklerinin borç nedeniyle bir kez daha kesildiğini belirterek, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçının oynanmasının tehlikede olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da Kulüp Başkanı Sedat Karataş ve 2. Başkan Karahan Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan 2. Başkan Çelik, maddi anlamda büyük bir çıkmazın içerisinde olduklarını belirterek, gerek kulüp tesisleri gerekse de Atatürk Stadyumu elektriklerinin yeniden kesilmesi üzerine şok yaşadıklarını söyledi.

Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak olan Gazişehir Gaziantep FK maçının oynanmama riski oluştuğunu belirten Çelik, hiçbir yetkiliden destek alamadıklarını ifade etti.

Duyarsızlık nedeniyle tepki gösteren Kulüp Başkanı Sedat Karataş ise, "Şehrin ekmeğini yeyip, ihanet edenlere yazıklar olsun" dedi.

Geçtiğimiz aylarda da Elazığspor Tesisleri ile Stadyumun elektrikleri borç nedeniyle uzun süre kesik kalmıştı. - ELAZIĞ