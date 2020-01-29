Elazığ'da konutların yüzde 35'i DASK'lı

29.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:53

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, "İstanbul'daki konutların yüzde 67'si zorunlu deprem sigortasına sahip. Elazığ'da ise 123 bin konuttan 43 bin tanesi sigortalı. Yani toplam konutun yüzde 35'i düzeyinde." dedi.