Son dakika haber: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kızın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kızın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta boş bir arazide bulunan barakada erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Salih C. tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Fulya Akçelebi'nin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesince alındı.

Akçelebi'nin cenazesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Ehlibeyt Cem Evi'ne götürüldü. Genç kızın cenazesi yarın merkeze bağlı Avcılar köyünde defnedilecek.

Öte yandan, olayın ardından kaçan Salih C, polis ekiplerince saklandığı Hicret Mahallesi'ndeki dede evinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta dün boş bir arazide bulunan barakada Salih C, kız arkadaşı Emine Fulya Akçelebi'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra arkadaşlarını arayıp yardım istemiş, olay yerine giden Salih C'nin arkadaşları Akçelebi'yi yerde hareketsiz görünce durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirmişti.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Akçelebi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Son dakika haber: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi
Son dakika haber: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi
Son dakika haber: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi
Son dakika haber: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Özdemir Caner Cindoruk Armağan Çağlayan
Spor Diego Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:01:18. #1.15#
title