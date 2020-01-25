Elazığ'da deprem - Sürsürü ve Mustafapaşa mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi
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Elazığ'da deprem - Sürsürü ve Mustafapaşa mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi ve Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binalar Ekiplerin çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Sürsürü Mahallesi ve Mustafapaşa Mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi.

25.01.2020 04:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:10
Elazığ'da deprem - Sürsürü ve Mustafapaşa mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi

'da Sürsürü Mahallesi ve Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binalar

Ekiplerin çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen sonrası Sürsürü Mahallesi ve Mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Elazığ'da deprem - Sürsürü ve Mustafapaşa mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi
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