Elazığ'da deprem - Sürsürü ve Mustafapaşa mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi
Elazığ'da Sürsürü Mahallesi ve Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binalar Ekiplerin çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Sürsürü Mahallesi ve Mustafapaşa Mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi.
25.01.2020 04:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:10
Elazığ'da Sürsürü Mahallesi ve Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binalar
Ekiplerin çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Sürsürü Mahallesi ve Mustafapaşa Mahallesi'nde 4 binada çökme meydana geldi.
Kaynak: AA