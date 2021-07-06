Elazığ'da 197 KÖYDES projesi hayata geçirilecek
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Elazığ'da 197 KÖYDES projesi hayata geçirilecek

Elazığ'da 197 KÖYDES projesi hayata geçirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elazığ'da 33'ü merkez olmak üzere 197 KÖYDES Projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, "2021 yılı iş sezonu itibariyle bu yıl deprem sonrasında devletimiz önemli miktardaki rakamları Elazığ'ımız için yatırım yapılmak üzere vermiş durumda.

Elazığ'da 33'ü merkez olmak üzere 197 KÖYDES Projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, "2021 yılı iş sezonu itibariyle bu yıl deprem sonrasında devletimiz önemli miktardaki rakamları Elazığ'ımız için yatırım yapılmak üzere vermiş durumda. KÖYDES olarak 45 buçuk milyon liralık bir ödeneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle ilimizde KÖYDES projeleri hazırlanmak üzere gönderildi" dedi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın katılımıyla valilik binası toplantı salonunda KÖYDES ilerleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 2021 yılı iş sezonu kapsamında ilçe kaymakamları ile birim temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, sinevizyon gösterimi destekli projeler ve devam eden çalışmaları hakkında bilgi verildi. Hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan toplamda 197 projenin özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlara kolaylık sağlayacağını kaydeden Vali Erkaya Yırık, "KÖYDES olarak 45 buçuk milyon liralık bir ödeneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle ilimizde KÖYDES projeleri hazırlanmak üzere gönderildi. Bu minvalde KÖYDES kapsamında 33'ü merkez olmak üzere toplamda 197 KÖYDES projesi, gerek köy yolları gerek içme suları gerek kanalizasyon gerek stabilize çalışmaları ve bir takım diğer hizmetler için taşradaki vatandaşların, kırsal kesimin altyapısının desteklenmesi anlamında bu tür projelere devletimiz destek vermeye devam ediyor" diye konuştu.

Hayata geçirilmesi planlanan projelerin vatandaşlara kolaylık sağlayacağını dile getiren Vali Yırık, "Bu rakamlarla inşallah ilçelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetler projeler gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın faydasına sunulacak. Bununla birlikte yine İl Özel İdaresinin 2021 yılı yatırımları var. O yatırımlar da hızlı bir şekilde başladı ve devam ediyor. Bugün ilçe kaymakamlarımız ve birimlerin ilgili personelleriyle yapılan projeler ve başlayan çalışmaların hangi noktada olduğumuzu, iş bitirme durumunun hangi aşamada olduğunu ve bu süreçte yaşanan, talep edilebilen ve senkronize edilmesi gereken diğer hususlarla ilgili bir araya gelmiş durumdayız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Elazığ'da 197 KÖYDES projesi hayata geçirilecek
Elazığ'da 197 KÖYDES projesi hayata geçirilecek
Elazığ'da 197 KÖYDES projesi hayata geçirilecek
Elazığ'da 197 KÖYDES projesi hayata geçirilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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