ELAZIĞ'DA 19 MAYIS'TA İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU
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ELAZIĞ'DA 19 MAYIS'TA İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

ELAZIĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Elazığ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte saat 19.19'da Türkiye'de eş zamanlı yapılan İstiklal Marşı okundu. Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile çok sayıda gencin katıldığı etkinlik, mehteran takımının konseriyle son buldu.

ELAZIĞ'DA 19 MAYIS'TA İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU
ELAZIĞ'DA 19 MAYIS'TA İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU
ELAZIĞ'DA 19 MAYIS'TA İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU
ELAZIĞ'DA 19 MAYIS'TA İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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