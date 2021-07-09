Elazığ'da 11 bin 870 dekar tarım alanı su ile buluşacak

Elazığ'da yapımı biten Sarıcan Göletinin, sulama şebekesi çalışmalarının tamamlanması ile 11 bin 870 dekar tarım arazisi su ile buluşacak.

Elazığ'da yapımı biten Sarıcan Göletinin, sulama şebekesi çalışmalarının tamamlanması ile 11 bin 870 dekar tarım arazisi su ile buluşacak.

Elazığ'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Karakoçan ilçesinde yapımına başlanan Sarıcan Göleti tamamlandı. 35 metre yüksekliğe sahip olan gölet, 4,51 milyon metreküp su depolayacak. Sulama şebekesi çalışmalarının tamamlanmasıyla da 11 bin 870 dekar tarım arazisi su ile buluşacak. Sarıcan sulamasının milli ekonomiye yılda 17,4 milyon Lira katkı ve 3 bin 561 kişiye tarımsal istihdam sağlaması hedefleniyor.

Karakoçan Sarıcan Göletinin tamamlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Gölet temelden 35 metre yükseklikte kil çekirdekli kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 4,51 milyon metreküp su depolayarak 11 bin 870 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Sarıcan sulaması, milli ekonomiye yılda 17,4 milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 3 bin 561 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Sarıcan Sulaması İnşaatı kapsamında gölete suyu aktaran derivasyon kanalı ve regülatör inşaatı çalışmaları ile sulama şebekesi devam etmekte olup, 2021 yılı çalışma sezonunda sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı