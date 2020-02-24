Haberler » Spor » Elazığ Belediyespor'un ertelenen maç tarihleri belli oldu - Spor

Elazığ Belediyespor'un ertelenen maç tarihleri belli oldu

Elazığ depremi sonrası iki iç saha maçı ertelenen Elazığ Belediyespor'un, bu maçları oynayacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

24.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:15
Elazığ Belediyespor'un ertelenen maç tarihleri belli oldu

depremi sonrası iki iç saha maçı ertelenen Elazığ Belediyespor'un, bu maçları oynayacağı tarihler tarafından açıklandı.


TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elazığ Belediyespor'un erteleme maçlarının tarihleri netlik kazandı. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Payasspor ve Cizrespor maçları ertelenen kırmızı-lacivertli ekibin, bu maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta erteleme maçı Elazığ Belediyespor - Payasspor karşılaşması 4 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanacak. 22. haftanın ertelenen Elazığ Belediyespor - Cizrespor karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler