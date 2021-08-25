ELAZIĞ'A ÖZGÜ VİŞNE MERMERİ 60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
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ELAZIĞ'A ÖZGÜ VİŞNE MERMERİ 60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, dünyada sadece Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne mermeri Amerika, Çin, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediliyor.

ELAZIĞ'da, dünyada sadece Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne mermeri Amerika, Çin, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediliyor.

Dünyada yalnızca Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne mermeri büyük ilgi görüyor. Amerika, Çin, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç edilen mermer, Beyaz Saray, ABD kongre binası, Mescid-i Aksa ve Kabe başta olmak üzere dünyanın prestijli yerlerinde kullanılıyor. Fabrika tarafından çıkarılan vişne mermeri istenen ebata göre kesilip şekil veriliyor ve cilalanıp son halini alıyor. Yıllık blok üretimi 60 bin ton olan fabrikada 300 bin metrekare plaka satışı yapılıyor. Ayrıca fabrika tarafından 500 kişiye istihdam sağlanarak ekonomiye katkı sunuluyor.

Fabrika Müdürü Sinan Diker, vişne mermerinin dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıktığını belirtti. Diker, yıllık blok üretimlerinin 60 bin ton olduğunu ifade ederek, şunları söyledi

Fabrikamızda 300 bin metrekare plaka satışımız var. Vişne mermeri yapısı, cila alması nedeniyle özel bir taş. Özel projelerde kullanıyoruz. Amerika'da Beyaz Saray'da, Mescid-i Aksa'da, Dubai'nin 7 yıldızlı otellerinde Elazığ vişne mermerini kullandık. Bünyemizde 250 personel çalıştırıyoruz, ocaklarda da 250'ye yakın personelimiz var. Firma olarak 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Fransa, İtalya, Çin, Amerika, Suudi Arabistan ve Arap ülkeleri başta olmak üzere toplam 60 ülkeye ihracat yapıyoruz

ELAZIĞ'A ÖZGÜ VİŞNE MERMERİ 60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
ELAZIĞ'A ÖZGÜ VİŞNE MERMERİ 60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
ELAZIĞ'A ÖZGÜ VİŞNE MERMERİ 60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
ELAZIĞ'A ÖZGÜ VİŞNE MERMERİ 60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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