El Clasico'da kazanan Real Madrid! La Liga'da zirve yangın yerine döndü

İspanya La Liga'nın dünyaca ünlü derbisi nam-ı diğer El Clasico'da Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-1 yendi. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip maçta eflatun-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. La Liga puan tablosunda yeni sıralama ise şöyle oldu: Real Madrid (66), Atletico Madrid (66), Barcelona (65).