El Clasico'da kazanan Real Madrid! La Liga'da zirve yangın yerine döndü
İspanya La Liga'nın dünyaca ünlü derbisi nam-ı diğer El Clasico'da Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-1 yendi. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip maçta eflatun-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. La Liga puan tablosunda yeni sıralama ise şöyle oldu: Real Madrid (66), Atletico Madrid (66), Barcelona (65).
La Liga'da 30.hafta mücadelesinde İspanya'nın iki devi karşı karşıya geldi. El Clasico'da gülen taraf 2-1'le Real Madrid oldu ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
BENZEMA VE KROOS GALİBİYETİ GETİRDİ
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Benzema ile 28. dakikada Kroos'tan geldi. Barcelona'nın tek golünü ise 60. dakikada Mingueza attı. Real'de Casemiro, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.
6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU
Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve 1 maçı eksik olan Atletico Madrid ile puanını eşitleyerek liderliğe yükseldi. 6 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Barcelona ise 65 puanla 3. sırada yer aldı.
DETAY
- Real Madrid, 1978'den sonra ilk kez üst üste 3 El Clasico galibiyeti aldı.
- Real Madrid'e rakip olduğu son 7 maçta fileleri havalandıramayan Arjantinli oyuncu, bu rekabet tarihinde daha uzun bir suskunluk yaşamadı.
- La Liga'nın ilk yarısındaki maçta Barcelona'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid, 2007/08'den bu yana ilk kez sezondaki iki derbiyi de kazandı.
- Barça, deplasmanda üst üste iki derbi yenilgisini en son 2008'de Frank Rijkaard yönetiminde almıştı.
- La Liga'da oynadığı son 20 maçın sadece birini kaybeden Real Madrid (1%G 4B), tek mağlubiyetini Ocak 2021'de Levante'den aldı.
- La Liga'da görev yaptığı son altı7 maçta da en az bir gol atan Karim Benzema (9 gol), 2000'li yıllarda Real Madrid formasıyla 7+ maçlık seri yakalayan dördüncü isim oldu (Cristiano Ronaldo x4, Ruud van Nistelrooy ve Gareth Bale).