Ekvador'da devlet başkanlığı seçimi için 2. tur oy verme işlemi başladı
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Ekvador'da devlet başkanlığı seçimi için 2. tur oy verme işlemi başladı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Ekvador'da devlet başkanlığı seçimi için 2. tur oy verme işlemi başladı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 6 Şubat'ta yapılan 1. tur seçimlerde en çok oyu olan iki adayın yarıştığı 2. tur için oy verme işlemi başladı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 6 Şubat'ta yapılan 1. tur seçimlerde en çok oyu olan iki adayın yarıştığı 2. tur için oy verme işlemi başladı.

Ekvador'da 410 bini yurt dışında olmak üzere 13 milyondan fazla seçmen, 24 bölgede kurulan seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Kamuoyu araştırmalarına göre, seçimin galibini yüzde 30'u bulan kararsız seçmenlerin belirleyeceği öngörülüyor.

Ülkede 1. tur seçimlerinde Umut İçin Birlik (UNES) koalisyonu adayı Andres Arauz oyların yüzde 32,72'sini, Hristiyan Sosyal Partisi (CREO) ittifakı adayı muhafazakar Guillermo Lasso yüzde 19,74'ünü alarak 2. tura kalmaya hak kazanmıştı.

Ekvador Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ilk tura katılan adaylardan hiçbirinin geçerli oyların en az yüzde 50'sini alamadığı ya da en yakın rakibine 10 puan fark atmak şartıyla oyların yüzde 40'ını alma şartını yerine getiremediğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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