Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını bekliyor
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Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını bekliyor

Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tam kapanmanın ardından çalışmalarına başlayan araç ekspertizleri, yeniden açılmasını bekledikleri işlerindeki durgunluğun yurt dışından otomobil gelmeyişine ve artan ikinci el fiyatlarına bağlıyor.

Tam kapanmanın ardından çalışmalarına başlayan araç ekspertizleri, yeniden açılmasını bekledikleri işlerindeki durgunluğun yurt dışından otomobil gelmeyişine ve artan ikinci el fiyatlarına bağlıyor.

29 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 17 Mayıs 2021 tarihinde sona eren tam kapanmanın ardından açılan işletmeler dükkanlarını açtı. Bazı işletmeler yoğun taleple karşılaşırken bazıları ise bu yoğunluktan nasibini alamadı. O işletmelerden biri olan ekspertiz dükkanları boş kaldı. Düşen talebi yurt dışından otomobil gelmeyişine ve artan ikinci el fiyatlarına bağlayan ekspertiz ustası Murat Çevik, konu ile ilgili bilgiler verdi.

"Şu anda işlerde artış beklemiyoruz"

Ekspertiz ustası Murat Çevik, tam kapanmadan sonra açılmanın ardından çeşitli nedenlerden dolayı işlerinde artık artış beklemediğini söyledi. Çevik, "17 günlük kapanma sonrasında işlerimiz vasat. Bunun nedeni ise pandemi koşulları ve piyasadaki artış. Olayının dışında bir artış oldu. Kimisi inmesini bekliyor, arabayı yüksek fiyata alanlarda çıkmasını bekliyor, dediğim gibi şu an işler vasat. Öyle bir aman aman bir patlama yok. Dışarından araç gelmiyor, bu da ikinci el araçlarının fiyatları ve ekspertiz fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Şu anda işlerde artış beklemiyoruz" diye konuştu.

"Eksperin işi araçtaki kusuru bulmak"

Otomobil eksperlerin işlerini anlatan Murat Çevik, son yıllarda insanlar kusursuz araç alabilmek için daha çok eksperlere başvurduklarını söyledi. Çevik bu konuda, "Eksper 10 yıldır Türkiye'de yaygın olan ve amacı araç satışı esnasında olabilecek olan hile ve hurdaların önüne geçmek. Eskiden dost, arkadaşla, sözle olan işler şunda kontrollerden geçiyor. Kaza yapıldıktan sonra, sigortaya bildirilmeden yapıldığında kayıtlarda değişen veya kazalı olduğu çıkmaz. Siz sorgu yaptığınızda araç temiz gibi gözükür. Bu belirtilmeyen hata ve kazaları ekspertiz çıkartır muhataplarına daha iyi bilgi bildirir" dedi.

"Ekspere gelindiğinde 1,5-2 saat süren paketlerimizi öneriyoruz"

Ekspertiz ustası Murat Çevik, araç kontrol paketleri ile ilgili konuşurken de şunları söyledi:

"Ekspere geldiklerinde sıradan paketleri önermiyorum. Çünkü 15 dakikada eksper olmaz, burada bizim 1,5-2 saat süren paketlerimiz var. Bunların da nedeni hava yastıklarını ve şaseyi çok düzgün şekilde kontrol edilmesidir." - ESKİŞEHİR

Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını bekliyor
Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını bekliyor
Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını bekliyor
Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını bekliyor
Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını bekliyor
Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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