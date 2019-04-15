Ekrem İmamoğlu'nun Futbol Maçlarına Gitmesine İlişkin Görüşlerinin Sorulması Üzerine Binali...

Ekrem İmamoğlu'nun futbol maçlarına gitmesine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Binali Yıldırım, "Amigolukla başkanlık olmaz. Başkanlığı verecek olan YSK'dır. Seçimden sonraki sürecin sonuçlanmasını sükunetle beklemelidir. Bunun dışında yapılacak her türlü taşkınlık sürece zarar verir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA