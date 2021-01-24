Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe'nin kampanyasına da destekte bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe'nin kampanyasına da destekte bulundu

24.01.2021 14:40 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:23
Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe'nin kampanyasına da destekte bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'a desteği sonrası gelen çağrılar üzerine Fenerbahçe'nin de bağış kampanyasına destek oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de bağış kampanyasına destek olduğunu açıkladı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından güzide kulübümüz Fenerbahçe'nin bağış kampanyasına da destek oldum Fenerbahçe'ye gönül verenleri değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe'nin kampanyasına da destekte bulundu

TARAFTARLARIN ÇAĞRISINA KULAK VERDİ

İmamoğlu dün yaptığı açıklamada da, Galatasaray'a destek olduğunu belirtmişti. İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrası Fenerbahçe taraftarları, "Mesut Ol" kampanyasına da destek olması için çağrı yapmıştı.

Haber Yorumları (3)
ZORBEY: ne ağladınız bee :D
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VATANDAŞ: kimin parasını kime veriyorsunuz
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
FATİH AK: Kendi parasını vermiş adam
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Özdemir Caner Cindoruk Seren Serengil Tuba Büyüküstün
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe'nin kampanyasına da destekte bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 15:52:11. #1.14#
title