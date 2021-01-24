Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe'nin kampanyasına da destekte bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'a desteği sonrası gelen çağrılar üzerine Fenerbahçe'nin de bağış kampanyasına destek oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de bağış kampanyasına destek olduğunu açıkladı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından güzide kulübümüz Fenerbahçe'nin bağış kampanyasına da destek oldum Fenerbahçe'ye gönül verenleri değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

TARAFTARLARIN ÇAĞRISINA KULAK VERDİ

İmamoğlu dün yaptığı açıklamada da, Galatasaray'a destek olduğunu belirtmişti. İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrası Fenerbahçe taraftarları, "Mesut Ol" kampanyasına da destek olması için çağrı yapmıştı.