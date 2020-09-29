Ekonomistler, "Yeni Ekonomi Programını" değerlendirdi
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Ekonomistler, "Yeni Ekonomi Programını" değerlendirdi

29.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:51
Ekonomistler,

Ekonomistler, Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) bazı makro verilere ilişkin hedefleri ortalama piyasa beklentilerine göre iyimser, bazılarını ise piyasa beklentileri ile uyumlu bulduklarını söyledi.

Ekonomistler, Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) bazı makro verilere ilişkin hedefleri ortalama piyasa beklentilerine göre iyimser, bazılarını ise piyasa beklentileri ile uyumlu bulduklarını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle YEP'in ciddi bir belirsizlik dönemine denk geldiğini söyledi.

YEP'teki hedeflere ulaşılmasının yurt içi ve yurt dışı etkenlerden dolayı kolay olmayacağını belirten Saltoğlu, uluslararası kuruluşların da pandemi başından bu yana tahminlerini farklı şekillerde revize ettiğinin görüldüğüne dikkati çekti.

Saltoğlu, programda kişi başına düşen milli gelirin 2023 yılında tekrar kritik seviye olan 10 bin dolara geleceğinin öngörüldüğünü ifade ederek, "2021 yılıyla birlikte turizm ve ihracatın tekrar toparlanacağı ve büyümenin buradan geleceği varsayımı var. Yine uzun süredir düşen özel sektör yatırımlarının da 2021 sonrasında toparlayacağı düşünülmüş. Piyasaların diğer odaklanacağı nokta TCMB'nin son faiz artırım ve normalleşme adımlarıyla YEP hedeflerinin uyumu olabilir. Burada iki hamlenin çelişki göstereceği bir hedefe rastlanmıyor. Enflasyon beklentisi yüzde 10,5. Açıkçası piyasalar açısından olumsuz olan nokta, daha abartılı büyüme oranları verilse olurdu." diye konuştu.

Gelinen nokta itibarıyla hedeflerin krizden çıkışın kademeli olarak oluşacağına işaret ettiğini söyleyen Saltoğlu, "Tabii ki tüm bu hedeflerin hangi araçlarla nasıl sağlanacağına ilişkin detaylar zaman içindeki diğer açıklamalar ve icraatlarla ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

"Tahminler piyasa beklentilerine göre iyimser"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de tüm tahminlerin ortalama piyasa beklentilerinden iyimser olduğuna dikkati çekti.

Büyüme hedeflerinin iddialı olduğunun söylenebileceğini ancak alternatif senaryolarla durumun dengelenmeye çalışıldığını ifade eden Bürümcekçi, büyüme hedefleri iddialı olunca diğer hedeflerin de özellikle cari denge, enflasyondaki revizyonların yetersiz gibi görülebileceğini söyledi.

Bürümcekçi, enflasyonun yüzde 10,5 olarak tahmin edilmesinin piyasa tahminlerinin yüzde 12-13 aralığında olduğu düşünüldüğünde düşük gibi gözüktüğünü dil getirdi.

Cari dengede de bu yıl ve gelecek yıl öngörülen açığın piyasa beklentilerinin altında olduğunu kaydeden Bürümcekçi, "Yüzde 4,9'luk bütçe açığı tahmini gerçekçi, piyasa beklentilerine yakın." dedi.

"Hedeflere nasıl ulaşılacağı önemli"

Econs Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk ise tahminlerin biraz iyimser kaldığını, yüzde 10,5 olan enflasyon hedefin olumlu bir beklenti olduğunu ifade etti.

Enflasyon hedefine nasıl ulaşılacağında Merkez Bankası'nın ekstra adım atıp atmayacağının önemli olacağını söyleyen Yükseltürk, YEP tarafında açıklanan hedeflerden ziyade bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğine yönelik atılacak adımların daha önemli olacağını vurguladı.

Yükseltürk, bu kapsamda Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) atacağı adımların takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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