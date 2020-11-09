Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Piyasalar Naci Ağbal'a zaman tanımalı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Piyasalar Naci Ağbal'a zaman tanımalı

09.11.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:45
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Piyasalar Naci Ağbal'a zaman tanımalı

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğine yönelik "Naci Ağbal, iş dünyasının yakından tanıdığı, sert olmayan ama dikkatli bir üslupla konuşan, karşısındakini dinleyen aynı zamanda nüktedan bir yönetici. Piyasaların Ağbal'a zaman tanıması gerekiyor" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğine yönelik "Naci Ağbal, iş dünyasının yakından tanıdığı, sert olmayan ama dikkatli bir üslupla konuşan, karşısındakini dinleyen aynı zamanda nüktedan bir yönetici. Piyasaların Ağbal'a zaman tanıması gerekiyor" dedi. 

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınıp yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı. Kararı değerlendiren Altınbaş Üniversitesi'nden ekonomist Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, "Naci Ağbal, iş dünyasının yakından tanıdığı, sert olmayan ama dikkatli bir üslupla konuşan, karşısındakini dinleyen aynı zamanda nüktedan bir yönetici. Ancak gelir gelmez kendisinden radikal bir hamle beklemiyorum. Bürokrasi kökenli, acele etmeyecektir. Bu sebeple uzmanlar kendisine bir süre tanımalı" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı
Merkez Bankası'nda devir teslim töreni! Murat Uysal görevi Naci Ağbal'a devretti
Merkez Bankası'nda devir teslim töreni! Murat Uysal görevi Naci Ağbal'a devretti
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Özge Özder Demet Evgar Demet Akalın
Spor Babel Samatta Tisserand Arda Turan Nacer Chadli
Daha Fazla İstifa Galatasaray Cep Telefonu Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Piyasalar Naci Ağbal'a zaman tanımalı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 17:04:51. #1.14#
title