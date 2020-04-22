HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Ekonomist Alkin: MB elinden geldiği kadar destek vermeye çalışıyor - Ekonomi
Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Emre Alkin, Ekonomi, Haber

Ekonomist Alkin: MB elinden geldiği kadar destek vermeye çalışıyor

Merkez Bankası(MB) Para Politikası Kurulu'nun 100 baz puanlık faiz indirimini değerlendiren Ekonomist Emre Alkin, "Merkez Bankası hem emisyonla hem de faiz oranlarıyla elinden geldiği kadar ekonomiye destek vermeye çalışıyor" dedi.

22.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:49
Ekonomist Alkin: MB elinden geldiği kadar destek vermeye çalışıyor

Merkez Bankası(MB) Para Politikası Kurulu'nun 100 baz puanlık faiz indirimini değerlendiren Ekonomist Emre Alkin, "Merkez Bankası hem emisyonla hem de faiz oranlarıyla elinden geldiği kadar ekonomiye destek vermeye çalışıyor" dedi.

 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirimle yüzde 9.75'ten yüzde 8.75'e düşürdü. Faiz indirimini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, "Koronavirüs salgını sebebiyle faiz oranlarına karşı hassasiyetin kaybolduğu zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bugün yaptığı faiz indirimi benim için şok niteliğinde değil. Bütün dünyadaki Merkez Bankaları'nın ellerindeki tüm olanakları seferber ettiği bir durumda Merkez Bankası'nın aldığı kararı garip ya da anlaşılmaz bulmuyorum. Dolayısıyla 1 puanlık faiz indirimine yönelik ilk anda yapılan eleştirileri soğukkanlı bulmuyorum" dedi.

ELİNDEN GELDİĞİ KADAR EKONOMİYE DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYOR

Merkez Bankası hem emisyonla hem de faiz oranlarıyla elinden geldiği kadar ekonomiye destek vermeye çalıştığına dikkat çeken Alkin, "Haberleri, Ekonomi Haber'>Ekonomi yönetimi yapılabileceklerin tamamını yapmak zorundadır. MB'nin kararını bir seçenek değil bir zorunluluk diye değerlendirmek gerekir. Ekonomiyi ayakta tutmak için muhtelif reçetelerin denendiği bir dönemden geçiliyor. Böylesi bir dönemde faiz oranlarının düşürülmesinden dolayı ortaya çıkacak yan etkilere kimsenin dönüp bakacağını düşünmüyorum. O ilerideki zamanlarda konuşacağımız ayrıntı. Döviz kurları da faiz indirimine karşı sınırlı bir tepki gösterdi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı Ekonomi
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı
Bakan Kurum paylaştı: Çiftçinin 200 milyon liralık ödemesi ertelendi Ekonomi
Bakan Kurum paylaştı: Çiftçinin 200 milyon liralık ödemesi ertelendi
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak Ekonomi
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Ekonomi
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
İçişleri, Ramazan pidesinin satışıyla ilgili karışıklığa netlik kazandırdı Ekonomi
İçişleri, Ramazan pidesinin satışıyla ilgili karışıklığa netlik kazandırdı
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Ekonomi
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kibariye Cem Yılmaz Serdar Ortaç Rafet El Roman
Spor Lionel Messi Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Futbolcu Beşiktaş 23 Nisan
Şu an buradasınız: Ekonomist Alkin: MB elinden geldiği kadar destek vermeye çalışıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 19:36:38. #1.15#
title