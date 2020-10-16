Ekonominin yüzde 30'u platformlara kayacak
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Ekonominin yüzde 30'u platformlara kayacak

16.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:43
Ekonominin yüzde 30'u platformlara kayacak

ABD merkezli uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey & Company'nin araştırmasına göre, 10 yıl içinde küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 30'unun platformlar üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD merkezli uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey & Company'nin araştırmasına göre, 10 yıl içinde küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 30'unun platformlar üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. 

McKinsey & Company'nin araştırmasına göre, dijital platformlarının ekonomi içindeki payı ve etkinliği her geçen gün artıyor. Ticari faaliyetlerin, görüşme ve organizasyonların yüz yüze gerçekleşmesini zorlaştıran Covid-19 pandemisi ise bu taraftaki süreci hızlandırıyor.

Dünyada hızlanan bu trendin de etkisiyle, imalat sanayisinde ilk yıl 40 bin sanayiciyi aynı platform üzerinde buluşturma hedefiyle "Parkurda.com" online olarak açıldı.Parkurda.com'dan yapılan açıklamada, "Türkiye sanayisinin ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan ve 'birlikte daha güçlüyüz' mottosuyla yola çıkan Parkurda.com'da fason iş yapmak isteyenler ile fasona iş vermek isteyenler buluşacak. Kariyer bölümünde ise talaşlı imalat sanayisine yönelik ilanlarla iş arama ve bulma sürecinde istihdama destek sunacak" denildi ve şu bilgiler verildi: "Dört farklı katmadan oluşan iş ağı platformu Parkurda.com, fason iş vermek isteyenlerle fason iş almak isteyenleri buluşturduğu gibi, imalatçı firmaların birbirini tanımalarına beceri ve yeterliliklerini görmelerine de imkan tanıyor. İş ağı üzerinden buluşan taraflar, güvenli ve şifrelenmiş görüşmelerle süreci sürdürüyor. "Platformun kariyer bölümü ise sektörün ve çalışanların beklentileri gözetilerek oluşturuldu. Talaşlı imalat sanayisinde çalışan markalar kariyer bölümü üzerinden ilanlarını yayınlayabildikleri gibi, iş arayanlar ise sistem üzerinden başvuru süreçlerini yönetebiliyor. Kariyer bölümü büyüyüp geliştikçe ileride bir CV bankası oluşturulması planlanıyor. "Son teknolojik gelişmeler, sektörü yakından ilgilendiren araştırmalar, makale ve yazılar ise haberler bölümü üzerinden Parkurda.com takipçilerinin bilgisine sunuluyor. Haberler bölümü imalatçıların kendi içeriklerini yayınlamalarına da imkan tanıyor. "Parkurda.com platformunun en dikkat çeken alanlarından bir diğeri ise dijital akademi. Yakın zamanda etkin kullanıma sunulması planlanan akademi bölümünde CNC operatörlüğü başta olmak üzere açılan dersler ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca, isteyen imalatçı şirketler akademi bölümüne talep oluşturup eğitim içeriği isteyebilecek."Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, "Parkurda.com, dijital olarak güçlendirilmiş bir Türkiye'nin canlı vizyonudur. Türkiye artık güvenli ve güvenilir altyapısı da dahil olmak üzere dijitalde diğer ülkelere öncülük etmelidir. Parkurda.com, toplamda bunları ifade ediyor. Güçlü network ağı ile başta Kobi'lerimiz olmak üzere ülkemize büyük değer sağlayacağına inanıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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