"Ekonomideki durgunluğa çözüm islam ekonomisi"

04.11.2019 10:25

İKDER Başkanı Mustafa Bolat, "Türkiye'nin ekonomik olarak büyemesinin ve krizlerden en az etkilenmesinin yolu İslam Ekonomisinin uygulanmasından geçiyor" dedi.



İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) ve İstanbul Üniversitesi tarafından 'Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli' başlıklı çalıştay düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında 5 ana oturumda düzenlenen çalıştayda konuşan İKDER Başkanı Mustafa Bolat, "Türkiye'nin ekonomik olarak büyemesinin ve krizlerden en az etkilenmesinin yolu İslam Ekonomisinin uygulanmasından geçiyor. İslam ekonomisi hem yaşanan ekonomik durgunluğa hem de daha adil bir sisteme giden yolda anahtar görevi görüyor. Sistemin aksayan yerlerini yamamak veya tamir etmek yerine pergelimizi islam akidesine sabitleyerek büyük buhranlarla mücadele eden dünyamıza sağlam, adil sürdürülebilir paylaşımcı bir ekonomik model öneriyoruz. Bu anlamda hükümetin İslam Ekonomisi alanında attığı adımları destekliyoruz" diye konuştu.



Akademisyenler İslam ekonomisini tartışacak



İKDER ve İstanbul Üniversitesi İş birliğinde 7 Aralık'ta düzenlenecek 11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu öncesi alanında uzaman akademisyen ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla çalıştay düzenlendi. Zirveye Türkiye ve yurtdışından 500'e yakın İslam ekonomisi alanında uzman katılacağını ifade eden Bolat, amaçlarının, ahlak ve adaleti merkeze alan bir perspektifle Türkiye ekonomisinin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit etmek olduğunu belirtti.



Sürekli harcamaya yönelik global ekonomik sistemin üretme yerine tüketmeye ve israfa yönelik çalıştığını kaydeden Bolat, "Türkiye'de İslam ekonomisi alanında atılan önemli adımlar var. Bu çalışmaları kurumsallaştırıp ve genele yaymalıyız. İslam ekonomisi alanında atılan adımlar sayesinde küresel krizlerden 2008 yılında yaşanan kriz kadar derin etkilenmiyoruz artık. Çalıştaya katılan akademisyenlerin de desteğiyle iktisadi sistemin işleyişinin yeniden ele alınması ve nihayetinde sürdürülebilir, adil ve paylaşımcı niteliklere haiz bir Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceğine yönelik teorik zemini kuvvetli, pratik açıdan rasyonel ve uygulanabilir model önerilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA