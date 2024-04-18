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Zorunlu Kış Lastiği Uygulamasının Ardından Lastikçilerde Yaz Lastiğine Dönüş Telaşı

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Kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte lastikçilerde yaz lastiği talebi artmaya başladı. Sürücülerin yaz aylarında kış lastiği kullanmaması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından lastikçilerde yaz lastiğine dönüş telaşı başladı.

Kış Lastiği Uygulaması 1 Nisan itibari ile sona erdi. Ramazan ayı sebebi ile durgunluk yaşayan lastikçilerde hem yaz lastiği yoğunluğu hem de bayram sonrası yoğunluğu başladı. Sürücülerin yaz aylarında kış lastiği kullanmaması gerektiğini belirten servis müdürü Ümit Sel, "Artık zorunlu kış lastiklerini değiştirmeye başladık. Yoğun bir şekilde değişim çalışmalarımız devam ediyor. Lastik alacak vatandaşlar lastiğin etiketlerini kontrol etmeli. Bu şartlarda en çok zorlayan ekonomi oluyor vatandaşlarda fiyatlar çok yüksek olduğu için sorun yaşanabiliyor. Maliyet ve etiket kıyaslaması yapılması gerekiyor. Lastiğin etiketleri önemli, yol tutuşu önemli, ses desibeli önemli bunlara dikkat edip doğru seçim yapılması gerekiyor. Kış lastiği ile yazın devam edilmesi çok sağlıklı bir durum değil. Çünkü kış lastiği kalın ve yapısı yaz lastiğine göre biraz daha farklı. Sıcak havalarda tutunma özelliğini kaybediyor kış lastikleri. Artı fazla yakıt harcatıyor araçlara. Ayrıca gürültüsü, sesi uğultusu çok oluyor. Kış lastiği yazın sürüş keyfini ve konforu bozuyor. Eksisi ise lastik aşınıyor. Kış aylarında da lastiği kullanmak istiyorsanız yazın lastiğin kullanılmamasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kış lastiği uygulaması Trafik Ekonomi Güncel Haberler

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