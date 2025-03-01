Zorlu Holding'de sert tartışma: Aile toplantı kararı aldı

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Zorlu Holding bünyesindeki Vestel'in CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara gönderdiği mesaja Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal'dan tepki geldi.

Zorlu Holding bünyesindeki Vestel'in CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara gönderdiği mesaj krize neden oldu.

Mesajında çalışanların Ramazan ayını kutlayan Güler, "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" dedi.

ZORLU HOLDİNG CEO'SUNDAN SERT UYARI

Şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal, Ergün Güler'e paylaştığı mesaja tüm şirket çalışanlarının da göreceği şekilde tepki gösterdi.

Cem Köksal gönderdiği mailde, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

AİLE ACİL TOPLANDI

Söz konusu kriz basına yansıyınca Zorlu ailesinin acil toplantı kararı aldığı öğrenildi.

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