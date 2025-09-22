Zorlu Holding 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayınladı

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında belirlediği hedeflere yönelik performans sonuçlarını ve somut uygulamaları içeren 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada göre, "Yenileyici İş Modelleri" ve "İnsan Odaklı Ekosistemler" başlıkları altında yürütülen çalışmalarla, düşük karbonlu çözümlerin yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir kaynak kullanımının desteklenmesi hedeflendi.

Zorlu Holding ve Grup şirketleri, 2024 itibarıyla Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarını bir önceki yıla göre yüzde 22,7 oranında azalttı. Kapsam 1 ve 2 emisyonları 2020'ye kıyasla yüzde 37, kapsam 3 emisyonları ise yüzde 15 düşürüldü. Aynı dönemde 123 bin 34 ton atığın geri dönüştürülmesiyle birlikte toplam geri dönüştürülen atık miktarında yüzde 22 azalma sağlandı.

2,9 milyar liralık AR-GE yatırımı yapıldı

Zorlu Holding, sürdürülebilirlik odaklı AR-GE çalışmalarını artırarak Endüstri 4.0, yapay zeka, büyük veri ve dijitalleşme teknolojilerini iş süreçlerine entegre etti. Şirket, 2024 itibarıyla AR-GE ve yenilikçilik bütçesini yaklaşık 1,2 katına çıkararak 2,9 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. Bu miktar, holdingin faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK) yüzde 12'sine karşılık geliyor.

Yapay zeka ve veri analitiği gibi ileri teknolojiler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada etkin bir araç olarak kullanılırken, bu alandaki yatırımlar da artırıldı.

Zorlu Grubu, 2024 itibarıyla beyaz yaka toplam kadın çalışan oranını yüzde 32'ye çıkardı. Kadın yönetici oranında da yüzde 33 seviyesine ulaşan Grup, elde edilen bu sonuçlarla daha adil, kapsayıcı ve insan odaklı bir yapı inşa etme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Sürdürülebilirlik performansıyla ulusal ve uluslararası endekslerde istikrarlı yükseliş

Karbonsuzlaşma hedeflerini, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece senaryosuyla sınırlamaya uyumlu olarak belirleme taahhüdünde bulunan Zorlu şirketleri, hedeflerini Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne sundu. Bu doğrultuda Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya için orta vadeli, Zorlu Enerji için ise uzun vadeli hedefler girişim tarafından 2024'te onaylandı. Böylece bu şirketlerin iklim değişikliği ile mücadele odağındaki yol haritaları ve sürdürülebilirlik performanslarındaki şeffaf ve hesap verebilir yapı uluslararası düzeyde belgelendirilmiş oldu.

Şirketlerin CDP İklim Değişikliği ve CDP Su Güvenliği Programları'ndaki başarılı skorlarıyla, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi için London Stock Exchange Group (LSEG) ESG değerlendirmesi gibi uluslararası itibarlı Çevre Yönetim Sistemleri (ÇSY) platformlarındaki yüksek performansları da sürdürülebilirlik odağında kaydedilen ilerlemeyi tescilledi.

Zorlu Holding, geleceğe yönelik yol haritasını iklimle uyumlu, adil, kapsayıcı ve toplumsal faydayı önceleyen bir dönüşüm hedefiyle şekillendiriyor. Daha yaşanabilir bir dünya için paydaşlarıyla ortak değer üreten holding, sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratmanın ve kalıcı etki bırakmanın en stratejik yolu olarak görüyor. Bu doğrultuda, tüm faaliyetlerini sürekli gelişim yaklaşımıyla daha yenileyici, kapsayıcı ve dirençli kılmak için kararlılıkla çalışıyor.