Zorlu Enerji, EPDK'dan 20 Yıl Süreli Toplayıcı Lisansı Aldı

Zorlu Enerji, EPDK'dan 20 Yıl Süreli Toplayıcı Lisansı Aldı
Zorlu Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 20 yıl süreli toplayıcı lisansına hak kazandı. Bu lisansla şirket, elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyetleri yürüterek kendi ve üçüncü tarafların üretim kapasitelerini yönetebilecek.

Zorlu Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) 20 yıl süreli Toplayıcı Lisansı almaya hak kazandı. Bu lisansla birlikte şirket, elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyetleri yürüterek hem kendi üretim portföyünü hem de üçüncü taraflara ait kapasiteleri yönetebilecek.

Üretimden dağıtıma, şarj istasyonlarından enerji yönetim sistemlerine kadar farklı alanlarda uçtan uca hizmet veren Zorlu Enerji, EPDK'dan aldığı 20 yıllık Toplayıcı Lisansıyla enerji piyasasında yeni bir döneme adım attı. Yenilenebilir enerjinin önde gelen şirketlerinden Zorlu Enerji'nin yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Zorlu Dengeleme ve Enerji Yönetimi AŞ, alınan Toplayıcılık Lisansı kapsamında elektrik piyasasında toplayıcılık hizmeti sunacak.

Zorlu Enerji'ye stratejik avantaj

Elektrik sektöründe giderek önem kazanan bir alan olan toplayıcılık, farklı tüketici ve üreticilerin elektrik tüketim ve üretim kapasitelerini tek çatı altında birleştirerek piyasaya sunmayı ifade ediyor. Bu sayede bireysel üreticilerden sanayi tesislerine kadar geniş bir portföy, tek bir şirket aracılığıyla piyasalara katılabiliyor. Toplayıcılık Lisansıyla birlikte Zorlu Enerji, hem kendi üretim portföyünü hem de üçüncü taraflara ait üretim ve tüketim kapasitelerini yönetme imkanı elde etti. Şirket, bu yapı sayesinde arz-talep dengesinin korunmasına da katkıda bulunurken, enerji yönetiminde daha esnek ve verimli çözümler sunacak.

"2026'da büyük bir etki oluşturacağız"

Üretimden son tüketiciye kadar geniş bir alanda faaliyet yürüttüklerini hatırlatan Zorlu Enerji CEO'su Elif Yener, konuyla ilgili şunları söyledi: "Yenilenebilir ve verimli projelerle müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize büyük katkı sunacak Toplayıcılık Lisansı ile özellikle 2026 yılında yürürlüğe girecek düzenlemelerle toplayıcılık alanında da büyük bir etki oluşturacağımıza inanıyoruz."

Yeni fırsatlar

Yener, 100 MW altındaki lisanslı santraller ile YEKDEM süresi biten lisanssız santrallerin üretim tarafında, serbest tüketicilerin ise tüketim tarafında müşterileri olacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz hem kendi santrallerimizle hem de dışarıdan katılacak santrallerle bu lisans altında büyümeyi hedefliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
