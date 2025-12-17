Haberler

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 206 bini aştı, 4 bin 719 taşıt el değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Zonguldak'ta Kasım 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 206 bin 758 oldu. Ayrıca, 4 bin 719 taşıt noterler aracılığıyla el değiştirdi.

Türkiye genelinde Kasım ayında 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ay sonu itibarıyla 33 milyon 371 bin 446'ya ulaştı. Zonguldak'ta toplam taşıt sayısı içerisinde otomobiller ilk sırada yer aldı.

Kasım ayı motorlu kara taşıtları sayısı toplam 206 bin 758 oldu. 114 bin 815'ini otomobil, 4 bin 321'ini minibüs, bin 853'ünü otobüs, 28 bin 547'sini kamyonet, 6 bin 963'ünü kamyon, 38 bin 442'sini motosiklet, 794'ünü özel amaçlı taşıtlar ve 11 bin 113'ünü traktörler oluşturdu.

Kasım ayı verilerine göre Zonguldak'ta devri yapılan 4 bin 719 motorlu kara taşıtının 3 bin 266'sını otomobiller oluşturdu. Otomobilleri 614 kamyonet ve 508 motosiklet izledi. Aynı dönemde 96 minibüs, 39 otobüs, 86 kamyon, 15 özel amaçlı taşıt ve 95 traktör de el değiştirdi.

TÜİK verilerine göre, Zonguldak'ta hem trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısında hem de ikinci el araç hareketliliğinde artış eğiliminin sürdüğü görüldü. Özellikle otomobil, kamyonet ve motosiklet devirlerinin, kentteki araç piyasasında belirleyici olduğu kaydedildi. - ZONGULDAK

