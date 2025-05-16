Zonguldak'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 197 Bin 269'a Ulaştı

Zonguldak'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 197 Bin 269'a Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in verilerine göre, Zonguldak'ta Nisan 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 197 bin 269'a yükseldi ve toplamda 31 milyon 976 bin 478 araç Türkiye genelinde kaydedildi.

TÜİK'in Nisan 2025 verilerine göre Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 197 bin 269'a ulaştı.

Türkiye genelinde Nisan ayında 191 bin 983 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, ülke genelindeki toplam kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 976 bin 478 oldu. Zonguldak'ta ise araç sayısı 197 bin 269 olarak kaydedildi.

Verilere göre kentte en fazla kayıtlı araç türü 111 bin 35 ile otomobil oldu. Otomobilleri 33 bin 638 motosiklet ve 28 bin 75 kamyonet takip etti. Minibüs sayısı 4 bin 249, otobüs sayısı ise bin 814 olarak açıklandı. Kentte 6 bin 905 kamyon, 673 özel amaçlı araç ve 10 bin 880 traktör bulunuyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.