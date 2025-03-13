Zonguldak'ta Konut Satışları Yüzde 25,7 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Şubat 2025 konut satış istatistikleri, Zonguldak'ta konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini ortaya koydu.

Zonguldak'ta Şubat 2025'te toplam 543 konut satıldı. Bu rakam, Şubat 2024'teki 432 konut satışına kıyasla yüzde 25,7'lik bir artışa işaret ediyor. İpotekli satışlar (kredi ile yapılan satışlar) 101 olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı döneminde bu sayı 68 olarak açıklandı.

Diğer satışlar ise (ipotekli olmayan satışlar) 442'ye ulaşarak geçen yılki 364 satışın üzerine çıktı. İlk el satışlar (yeni konut satışları) 179 olarak kaydedilirken, geçen yıl bu rakam 130 olarak açıklandı.

İkinci el satışlar ise 364'e ulaşarak geçen yılki 302 satışın üzerine çıktı. Emlak uzmanları, Zonguldak'taki konut satışlarındaki bu artışın konut piyasasında hareketlilik yaşandığını gösterdiğine dikkat çekti. - ZONGULDAK