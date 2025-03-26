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Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Yükseldi, Alım Gücü D düştü

Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Yükseldi, Alım Gücü D düştü
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Zonguldak'ta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarında fiyatların yüksekliği vatandaşların alım gücünü olumsuz etkiledi. Tezgahlarda sebze ve meyve fiyatları dikkat çekici şekilde arttı.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

Ancak pazarda fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşlar seçtikleri ürünleri almakta zorluk yaşadı.

Tezgahlarda, Domates 60 lira, salatalık 70 lira, soğan 20 lira, patates 20 lira, marul 25 lira, biber 80 lira, fasulye 160 lira, çilek 150 lira, portakal 60 lira, muz 75 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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