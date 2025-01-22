Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Yüksek, Alım Gücü Düşüyor

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden pazara gelerek alışverişlerini yaptı.Pazarda fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşlar sadece etiketlere bakmakla yetindi. Tezgahlarda, Domates 60 lira, salata 50 lira, marul 40 lira, biber 70 lira, ıspanak 60 lira, havuç 30 lira, patates 15 lira, soğan 20 lira, limon 30 lira, pırasa 40 lira, sarımsak 50 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK