Haberler

Bakan Yumaklı, Zonguldak Çaycuma Sera OTB'nin üretime başladığını bildirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime başladığını duyurdu. Proje, 1,5 milyar lira yatırım kapasitesiyle 1000 kişiye istihdam oluşturacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) üretime başladığını bildirerek, "OTB, 1,5 milyar lira toplam yatırım kapasitesiyle 1000 kişilik istihdam kapısı olacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu yatırıma ilişkin paylaşım yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 80 hibesiyle hayat bulan Çaycuma Sera OTB'de üretimin başladığını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"6 serada üretim devam ederken diğer yatırımlar da hızla yükseliyor. OTB tam kapasite faaliyete geçtiğinde, 524 dekar alanda 1,5 milyar lira toplam yatırım kapasitesiyle 1000 kişilik istihdam kapısı olacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlayacak."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de

Koca ülkeyi çalıştıracak olmanın bedeli belli: İşte Hagi'nin maaşı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket

Torreira'dan kafa karıştıran hareket: Tam 29 kadını...