Bakan Yumaklı, Zonguldak Çaycuma Sera OTB'nin üretime başladığını bildirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) üretime başladığını bildirerek, "OTB, 1,5 milyar lira toplam yatırım kapasitesiyle 1000 kişilik istihdam kapısı olacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu yatırıma ilişkin paylaşım yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 80 hibesiyle hayat bulan Çaycuma Sera OTB'de üretimin başladığını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"6 serada üretim devam ederken diğer yatırımlar da hızla yükseliyor. OTB tam kapasite faaliyete geçtiğinde, 524 dekar alanda 1,5 milyar lira toplam yatırım kapasitesiyle 1000 kişilik istihdam kapısı olacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlayacak."