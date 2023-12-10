ZMO Kilis İl Temsilciliği'ne Güven Özdemir tekrar seçildi
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis İl Temsilciliği'nde yapılan genel kurulda Güven Özdemir tekrar başkan seçildi.
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis İl Temsilciliği'ne Güven Özdemir tekrar seçildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kuruluna Kilis ve çevre ilçelerinde bulunan Ziraat Mühendisleri katıldı. Divan Başkanlığını Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, divan katipliğini Tahir Erigal seçildi.
Seçimlere tek liste halinde gelen Mevcut Başkan Güven Özdemir seçilirken, İl Temsilciliği Yardımcılığı'na Alaittin Apalak, Genel Merkez delegeliğine ise Güven Özdemir getirildi. - KİLİS