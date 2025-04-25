Zirai Donun Tarım Üzerindeki Etkileri İncelendi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Gizligider, "TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) yaptıranlar şimdiye kadarki zararını karşılayacağız. Yaptırmayan üreticilerimize ise şimdiye kadar toprağa döktüğü masrafı karşılayacağız" dedi.

Zirai don, Türkiye'nin tüm genelinde olduğu gibi Denizli'de de etkili oldu. Özellikle ilçelerde ciddi zarar olduğunu belirten çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çivril ilçesindeki tarım alanlarına ve elma bahçelerinde incelemelerde bulundu. Gerekli incelemelerin ardından Emircik Mahallesi'ndeki bir kahvehanede açıklamalarda bulundu.

"Denizli'de zirai don etkilenme oranı yüzde 31"

Yaşanılan zirai don etkisiyle 34 ilde hasar oluştuğunu ve Denizli'de ise zirai dondan etkilenme oranı yüzde 31 olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Türkiye'de biz 210 çeşit ürün yetiştiriyoruz. Bu konuda Türkiye'miz tam bir cennet. Dünyadaki bütün ülkelere ihracat yapıyoruz. Denizli'miz ise yaşadığımız zirai don yüzünden çoğu ilçesinde hava derecesinde eksileri gördü. Alınacak tedbirler var ama yaşanılan soğuklar yaklaşık 8 saati buldu. Türkiye'mizde yaşanılan sorunların ardından herhangibi sorun veya kıtlık olmayacak. Meyve, sebze konularında ise sorun olmayacağını düşünüyoruz çünkü depolarımızda yeterince stok bulunuyor. Denizli'mizde ise üzüm bağları ve meyve bahçeleri zira don yüzünden sıkıntılar yaşadı. Denizli'de zirai don etkilenme oranı yüzde 31 görünüyor. İnşallah hep beraber bu dönemleri başarıyla atlayıp geçeceğiz" dedi.

Zirai don yüzünden hasar gören meyveleri ve don hasar ihbarında bulunan çiftçileri dile getiren Bakan Yardımcısı Gizligider, "Elma, şeftali, nektarı, kiraz, vişne, kayısı, ayva, armut, erik, ceviz, badem ve üzüm bağlarımızın hepsinde hasarlarımız var. Denizli'de bin 161 çiftimiz sigorta yaptırmış. 21 bin 712 dekar için don teminatı kapsamında sigorta koruması var. Yine 715 ücretimizde 13 bin 746 dekar için don hasar ihbarında bulunmuş. Denizli'mizde sigortalılık oranı yüzde 17 buçuk" diye konuştu.

"TARSİM yaptıran üreticilerimizin bütün zararlarını yaptırmayan üreticilerimizin ise şimdiye kadar toprağa döktüğü masrafı karşılayacağız"

Yaşanılan hasarlarda TARSİM yaptıran çiftçilerin bütün zararlarını yaptırmayan üreticilerin ise şimdiye kadar toprağa döktüğü masrafı karşılanacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Gizligider, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hiçbir kimsenin zararına göz yummayız. Bu sorunu çözmek için İlçe Tarım Müdürlükleriyle istişareler içinde düşündük. TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) yaptıranlar şimdiye kadarki zararını karşılayacağız. Yaptırmayan üreticilerimize ise şimdiye kadar toprağa döktüğü masrafı karşılayacağız. Önümüzdeki yıl üretime devamlılıkla ilgili sürdürülebilir olarak üreticimizin yanındayız. Tarlalarda yüzde yüz hasar varsa ve ne kadar harcadıysa çiftçi, devlet tarafından karşılanacak" ifadelerini kullandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleştirilen incelemelerde, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, milletvekilleri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - DENİZLİ