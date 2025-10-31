Haberler

Mihalıççık'ta Don Zararı Yaşayan Çiftçilere 55 Milyon TL Destek

Güncelleme:
Kiraz üretimi ile bilinen Mihalıççık'taki çiftçiler, 2025 Nisan ayında yaşanan zirai don felaketinden dolayı 606 çiftçiye toplamda 55 milyon 137 bin lira destek ödemesi yapılmasından memnuniyet duyuyor. Çiftçi Sadettin Kızılkaya, devletten aldığı destek için teşekkür etti ve don olayının ürün kaybına yol açtığını belirtti.

Kiraz üretimi ile ünlü Mihalıççık'taki çiftçi Sadettin Kızılkaya, zirai dondan olumsuz etkilenen 606 çiftçiye sağlanan 55 milyon 137 bin lira destek ödemesi için devlete teşekkür etti.

Eskişehir'de 10-13 Nisan 2025 tarihlerinde etkili olan aşırı soğuk ve zirai don felaketi, dikili tüm meyve ağaçları ile ayva, armut, badem, ceviz, elma, erik, kayısı, kiraz, şeftali ve üzüm ağaçlarında yaklaşık yüzde 50-100 oranları arasında zarara yol açmıştı. 14 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, meyve ağaçlarındaki zararların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince tespitleri yapıldı. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, tarım sigortası olmayan ve dilekçe ile başvuran çiftçiler, don zarar desteklemesinden yararlandı. Ürünleri yüzde 20 ve üzeri zarar gören çiftçilerin, 1 Eylül 2024 - 13 Nisan 2025 tarihleri arasındaki üretim masrafları, hasar oranlarına göre karşılandı.

Eskişehir'deki 606 çiftçiye 55 milyon 137 bin TL destek ödemesi yapıldı

Bu kapsamda, Eskişehir'in 14 ilçesinde 606 çiftçinin 10 bin 671 dekar kapama meyve bahçesi ortalama yüzde 85 oranında zarar gördüğü belirtildi. Don zarar desteği olarak toplam 55 milyon 137 bin lira çiftçi hesaplarına yatırıldı.

Kirazı ile ünlü olan Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsal Ömer Mahallesi'nde 10 yıldır çiftçilik yapan Sadettin Kızılkaya, devletten destekleme aldı. Kiraz üretici olan Kızılkaya, bu yıl zirai don nedeniyle ürün alamadığını ifade etti. Yetkililere teşekkür eden Kızılkaya, "Bilindiği üzere 2025 yılının Nisan ayında ülke genelinde büyük bir zirai don olayı gerçekleşmiştir. Bu zirai don ilçemizde de etkili olmuştur. Bu sebepten ötürü ilçemizde kiraz hasadı yapılamamıştır. Bu zor günlerimizde yanımızda olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Eskişehir İl Müdürümüz Yüksel Çil'e ve Tarım İlçe Müdürlüğü'müzde görevli ziraat mühendislerine teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
