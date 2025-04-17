Zirai Don Zararları Artıyor: TZOB Başkanı İncelemelerde Bulundu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'nın Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde zirai dondan etkilenen üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Şehzadeler'e bağlı Yeşilköy Mahallesi, Saruhanlı'da da Adiloba Mahallesi'ndeki üzüm bağlarını gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bayraktar, son yılların en büyük zirai don zararının yaşandığını dile getirerek, art arda 4 gece etkili olan don nedeniyle bazı bahçelerin tamamında zarar tespit ettiklerini söyledi.

Zirai donun sadece bu yılın değil, 2026'nın da rekoltesini etkileyeceğini belirten Bayraktar, "Şimdi dallarda kuruma var. Yani bu şu demektir. Bu bahçelere iyi bakılmazsa önümüzdeki birkaç yılda bu bağlardan ürün alamayız. Yani bu bağlar ürün bağlamaz. Dolayısıyla afetin bu boyutunu, bu büyüklüğünü değerlendirerek yardım yapmak fevkalade önemli." dedi.

Bayraktar, zirai donun, asma filizlerin çıkmaya başladığı döneme denk gelmesinin kaybı artırdığını ifade ederek, "Hiç beklemediğimiz bir olay oldu. Kar yağdı ve arkasından don geldi. İşte bunu beklemiyorduk. Kış aylarında yaşadığımız iklimi biz ilkbaharda yaşadık. Bizim yaptığımız tespitlerde 65 ilde don zararı tespit ettik. Bu çok büyük bir rakam. Hatta bazı yerlerde şu an don riski devam ediyor. Bu sayı bir miktar daha artabilir." diye konuştu.

Üreticinin yetkililerden bazı beklentileri olduğunu aktaran Bayraktar, bunları hükümete ilettiklerini, yerine getirilmesi noktasında takipçisi olacaklarını belirtti.

Bayraktar, beklentilerinin arasında TARSİM eksperlerinin hasar tespitlerinde hassas ve adil olması, zirai donla ilgili sigorta primlerinin bedellerinin düşürülmesi ve çiftçilerin bankalara ya da kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılması ile çiftçiye uygun koşullarda yeni finansman sağlanması olduğunu kaydetti.

Bayraktar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için bahsettiği beklentilerin karşılanması gerektiğini söyledi.