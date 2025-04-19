Zirai Don Malatya Kayısı Üretimini Vurdu: Zarar Yüzde Yüz

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya'da etkili olan zirai don nedeniyle kayısı bahçelerinde ürün kaybının yüzde yüze ulaştığını söyledi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen Bayraktar, beraberindeki oda başkanlarıyla birlikte zirai dondan zarar gören bahçelerde incelemelerde bulundu. Bayraktar, "Yaptığımız tespitlerde kayısı bahçelerinde yüzde yüze varan zararlar söz konusu. Üreticilerimizin büyük kısmı mağdur durumda" dedi.

"Afetlerin uç noktalarını yaşıyoruz"

Kayısının hem Malatya hem de Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu belirten Bayraktar, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 70'inin Malatya'da yapıldığını hatırlattı. Üreticilerin zararının büyük olduğuna dikkat çeken Bayraktar, desteklerin bir an önce sağlanması gerektiğini ifade etti. İklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye genelinde afet olaylarında ciddi artış yaşandığını dile getiren Bayraktar, "10 Nisan'da başlayan zirai don 3-4 gün sürdü. Türkiye, son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerini yaşadı. Bu da birçok üründe olduğu gibi kayısıda da büyük hasara yol açtı" dedi.

"Üreticilerimiz yalnız bırakılmamalı"

Zirai dondan 65 kentteki üreticilerin etkilendiğini kaydeden Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı destek çalışmalarını olumlu bulduklarını ancak 'üreticilerin bankalara olan borçlarının yapılandırılması, yeni kredi imkanları sağlanması, sulama ücretlerinde indirim yapılması ve SGK primlerinin düşürülerek hazine desteği verilmesi' talepleri de olduğunu anlattı.

Bayraktar, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, ilgili bakanlıklarla görüşmelerin sürdüğünü ve üreticilerin sorunlarının çözümü için çalıştıklarını söyledi. - MALATYA