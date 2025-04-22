Zirai Don Felaketi: Çiftçiler Üzerindeki Baskı Artıyor

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai don yaşanan bölgelerde tarım ürünlerinin yüzde 90'ının zarar gördüğünü belirterek, "Bugüne kadar tüm borçlarını zamanında ödeyen çiftçimize şimdi sahip çıkmazsak, yarın sofralarımızda eksikler başlayacak. O zaman üzülmenin bir faydası olmayacak. Bugün, tedbir alma, üreticimize sahip çıkma günüdür" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde'nin Bor ilçesi ve merkeze bağlı Sazlıca beldesinde zirai dondan etkilenen elma ve nektarin bahçelerinde incelemelerde bulundu. TZOB heyetiyle birlikte bölgeyi gezen Bayraktar, üreticilerle bir araya geldi ve yaşanan hasarın boyutuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şemsi Bayraktar, Konya Ereğli ve Karaman'dan başlayarak Niğde'ye uzanan inceleme turunda, birçok bölgede meyve bahçelerinin büyük oranda zarar gördüğünü belirtti. Bayraktar, "Gördüğümüz manzara iç açıcı değil. Niğde elma üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biridir. 600 bin tonun üzerinde elma üretimi yapılan bu bölgede, elma bahçelerinde yüzde 90'ın üzerinde zarar söz konusu. Bu çok ciddi bir rakam. Sadece elma değil, ceviz, şeftali, nektarin ve kiraz gibi diğer meyvelerde de yüzde 90'a varan kayıplar var. Ayrıca, ocak ayından itibaren kuraklık ve mevsimsel kaymalar tarımı derinden etkiledi. Mayıs ve nisan aylarında beklenen yağış gelmedi. Yağışların ardından ise ani kar yağışı ve don olaylarıyla karşılaşıldı. 10 Nisan itibarıyla üç gün arka arkaya yaşanan don olayı, ürünlerin tamamına yakınını etkiledi. Son 30 yılın en düşük sıcaklıklarıyla karşılaştık. Eksi 20 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları, bu afeti tarihi bir noktaya taşıdı. Türkiye bugüne kadar böyle büyük bir zirai afetle karşılaşmadı" dedi.

'BUGÜN ÜRETİCİLERİMİZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR'

Bayraktar, çiftçilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek, devletin üreticilere hem yaşamlarını sürdürebilmeleri hem de tarımdan kopmamaları için destek vermesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz hem ailesinin geçimi için mücadele ediyor hem de ülkemizin gıda güvenliğini sağlıyor. Gençlerimizi tarımda tutmak giderek zorlaşıyor. Bu nedenle üreticilerimizin desteklenmesi hayati önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilerin maliyetlerini belirleyip ödeme yapmak için çalışmalar yürütüyor. Bu desteklerin hızlı bir şekilde nakdi olarak çiftçilere ulaştırılması gerekiyor. Ayrıca üreticilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılması gerekiyor. Çiftçilerimiz bu yıl para kazanamayacak. Borçlarını ödemekte zorlanacaklar. Yeniden üretim yapabilmeleri için taze paraya ihtiyaçları var. Bankalar köyde musluklarını açmalı. Düşük faizli kredilere ulaşım kolaylaştırılmalı. Bugüne kadar tüm borçlarını zamanında ödeyen çiftçimize şimdi sahip çıkmazsak, yarın sofralarımızda eksikler başlayacak. O zaman üzülmenin bir faydası olmayacak. Bugün, tedbir alma, üreticimize sahip çıkma günüdür."