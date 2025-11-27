Zirai don desteklemeleri çiftçiye can simidi oldu

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere 41 milyon lira destek ödemesinin yapıldığı bildirildi.

Bu Konuda açıklama yapan Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydoğan, "2025 yılında meydana gelen Zirai don nedeniyle ürünleri hasan gören ve Tarım sigortası olmayan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 850 çiftçilerimize 41 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. İlçemiz çiftçisinin geçim kaynağı meyveciliktir. Çiftçimizin ürünlerine don vurunca meyveler yaklaşık yüzde 80, yüzde 90 zarar gördü. Çiftçilerimize yapılan Zirai Don desteklemeleri adeta can simidi oldu" dedi.

Başkan Aydoğan, "İç Ege'nin Meyve Ambarı olan ilçemizde Zira don büyük hasara yol açmıştı. İlçemizdeki kiraz ve vişne bahçeleri ciddi zarar görmüş, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticiler ekonomik açıdan zor bir döneme girmişti Zirai Don desteklemesi ile üreticimizin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Pazarlar meyve üreticileri ise, "Zirai dondan etkilen biz üreticilere verilen destek bizlere nefes aldırdı. Çiftçilerin yanında olan ve bizleri her zaman destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA