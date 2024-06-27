Ziraat Odaları Birliği: Fındık rekolte tahminleri gerçeği yansıtmıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2024 yılı fındık hasat sezonu için açıklanan rekoltelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Temmuz ayı girdikten sonra yapılacak çalışmalar gerçek rekolteyi yansıtacaktır" dedi.

Perşembe ilçesinde, ilçe ziraat odası başkanlarının da katılımıyla Ziraat Odaları Birliği Ordu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, burada yaptığı konuşmada fındık hasat zamanına yaklaşık 35 gün kaldığını belirterek, yeni sezonun rekoltesine yönelik farklı açıklamaların olduğunu, gerçek rekoltenin gelecek hafta başlayacak sayım sonrası ortaya çıkacağını aktardı.

Rekolte tespit komisyonunun ortaya koyacağı çalışmaya itibar edilmesini belirten Soydan, "Fındıkta sahil, orta ve yüksek kesimlerde rekolte tespiti yapılacak. Temmuz ayı girdikten sonra yapılacak çalışmalar gerçek rekolteyi yansıtacaktır. Fındık rekolte tespit komisyonunda ziraat odaları temsilcilerimiz de bulunacak. Bu sürecin şeffaf yürütülmesi noktasında hepimiz elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"İşçi yevmiyeleri belirlenecek"

Soydan, piyasada işçi yevmiyelerine yönelik söylentilerin olduğunu ancak ortaya atılan bu rakamların üreticileri tedirgin ettiğini belirterek, "Bu konuda da çok afaki rakamlar konuşuluyor. Ortaya atılan bu rakamlar ilk başta üreticilerimizi tedirgin ediyor. Bu konuda da gelecek ay yapılacak bir toplantıda işçi yevmiyeleri belirlenmiş olacak. Bu toplantıda hem işçilerin hem de üreticilerin haklarını koruma anlamında kararlar alınacak" ifadelerine yer verdi.

Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelelerin sürdüğünü, üreticilerin de bu konuda büyük bir çaba sarf ettiğini kaydeden Soydan, "Ancak henüz bu zararlıdan tam anlamıyla kurtulduk diyemeyiz. Uzun süreli bir mücadele sonrası inşallah bu zararlıdan ürünümüzü kurtarmış olacağız" dedi.

Soydan ayrıca, fındık fiyatlarına ilişkin ortaya koyacakları maliyet analizi sonrası ziraat odaları olarak bir fiyat talebinde bulunacaklarını da sözlerine ekledi. - ORDU