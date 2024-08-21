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Ziraat Mühendisinin Tarlasında Başlatılan Kampanya Vatandaşa Yaradı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde artan işçi maliyetleri sebebiyle 4 dönüm arazisinde kampanya başlatan ziraat mühendisi, pazarda kilogramı 180 lira olan bamyayı, kendi toplayan vatandaşlara 80 liradan satıyor.

Pazarda 180, kendin toplarsan 80 lira

Ziraat mühendisinin tarlasında başlattığı kampanya vatandaşa yaradı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde artan işçi maliyetleri sebebiyle 4 dönüm arazisinde kampanya başlatan ziraat mühendisi, pazarda kilogramı 180 lira olan bamyayı, kendi toplayan vatandaşlara 80 liradan satıyor.

Ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata, artan işçi maliyetleri sebebiyle 4 dönümlük tarlasına ektiği bamyalar tarlada kalmasın kampanya başlattı. Çilata, pazarda kilogramı 180 lira olan bamyayı, kendi toplayan vatandaşlara 80 liradan satıyor. Günler öncesinden "Kendin topla, ucuza al" kampanyasını duyuran Çilata'nın tarlasına vatandaşlar sabah saatlerinde geldi. Kilolarca ürün toplayan vatandaşlar, bamyayı neredeyse maliyet fiyatına satın aldı. Kampanyanın yararlı olduğunu ifade eden vatandaşlar, mutlu olduklarını dile getirdi.

"Güzel bir uygulama"

Ankara'dan gelen Fulya Kırımoğlu, "Bamya çok şifalı ve kışlık bir sebze. Ben de gelerek toplamak istedim. Muhterem Hanım, 4 dönüm yere ektiği bamyaları toplama zahmetinin külfetinden kurtulmak için öyle bir kampanya başlatmış. Herkes topladığı kadar alıp, yarı fiyatına bamya sahibi oluyor. Güzel bir uygulama" dedi.

"180 lira olan bamyayı 80 liradan satıyor"

Mudurnu'dan annesiyle birlikte bamya toplamaya gelen İbrahim Arıkan, "Muhterem ablamın güzel bir kampanyası oldu. Bamya toplaması zordur, emek istiyor. Onun için kampanya yapmış. 180 lira olan bamyayı 80 liradan satıyor. Herkes topladığı kadar alıyor. Emeklerine sağlık" diye konuştu.

"İşçi maliyetleri çok yüksek"

Kampanyayı başlatan ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata, "İşçi maliyetleri çok yüksek. Bamyanın satış fiyatı maliyetleri dahi çıkaramadığı için ben de kendin topla kampanyası başlattım. Vatandaşları sosyal medyadan yaptığım duyurularla davet ettim. Herkes görmüş geldiler, topluyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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