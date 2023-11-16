Ziraat Katılım Muş'ta yeni şubesini açtı

Ziraat Katılım, Muş'ta 184. şubesini törenle hizmete açtı. Muş Valisi Avni Çakır, kentin son yıllarda yapılan yatırımlarla geliştiğini belirtirken, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise Muş'ta ticari ve tarımsal anlamda başarılı işlere imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

Ziraat Katılımın 184. şubesi Muş'ta düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İstasyon Mahallesi'ndeki törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kentin son yıllarda hem yerelde hem de devletin genel bütçe kapsamında yaptığı yatırımlarla geliştiğini söyledi.

Devletin sulama ve su depolama alanında bölgeye çok ciddi yatırımlar yaptığını belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza tarım alanındaki desteklerimizin artarak devam etmesiyle tarımsal üretim kapasitemiz yıldan yıla ciddi bir artış gösteriyor. Ziraat Katılım da devletimizin milli kuruluşu, sanayinin, ticaretin, ekonominin, tarımın her türlü ihtiyacında vatandaşımızın yanındadır. İnşallah sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelini iyi eğitirsek, nitelendirirsek, bu konudaki en büyük gücümüz olduğunun farkındayız. Muş, bugün dünden daha güzel, inşallah yarın bugünden çok daha güzel olacak. Bölgemizin gelişmesi için yatırımcıyı destekleyici kuruluşlara ihtiyaç var."

"Çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise 184. şubeyi Muş'ta açtıklarını ifade ederek, "İnşallah bu katılım finans hizmetini, Muşlu vatandaşlarımıza ulaştırmaya gayret sarf edeceğiz. Kamunun bir katılım bankası olarak bu vazifeyi üstlendik ve bu alandaki gelişmeye öncülük etmeye çalışıyoruz. İnşallah Muş'ta da hem ticari hem de tarımsal anlamda çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Feyat Asya ise bu tür yatırımları ve teşvikleri çok önemsediklerini vurgulayarak, "Şehrimizde bir eksiklik olarak gördüğümüz Ziraat Katılım Şubesinin açılmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Tarım ve hayvancılık şehri olan Muş'umuzda Ziraat Katılım Şubesinin ilimizin tarımına, hayvancılığına katma değer kazandıracağına inanıyorum. Şubemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Serdar Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Ticaret Odası Başkanı Erdal Koç ve çok sayıda davetli katıldı.