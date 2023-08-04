Ziraat Fakültesi Dekanı: Anızı toprak için organik madde kaynağı olarak görmeliyiz

Ziraat Fakültesi Dekanı Tuğrul Yakupoğlu: "Anızı çöp olarak değil, toprak için organik madde kaynağı olarak görmeliyiz"

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, anız yangınlarına karşı çiftçilere uyarılarda bulunarak, "Anızı bir çöp olarak değil toprak için yararlı organik bir madde kaynağı olarak görmemiz gerekir" dedi.

Anız yangınlarının hem toprakta yaşayan mikroorganizmalara hem de diğer canlılara zarar verdiğini söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, insan sağlığını da önemli derecede etkileyerek çevre kirliliğine yol açtığını belirtti.

"Anız organik maddece fakir olan topraklar için önemli bir kaynaktır"

Tahıl grubu bitkilerin hasat edildikten sonra köküyle birlikte toprakta kalan artığına anız denildiğini ifade eden Yakupoğlu, anızın yönetimi konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Yakupoğlu, "Anızın yönetimi çok önemlidir. Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde özellikle yağışın 500 milimetrenin altında olduğu Anadolu'nun birçok bölgesinde çiftçiler yanlış bir uygulama olarak anızı yakmayı tercih etmektedir. Tek ürünün alındığı, sulamanın sadece yağışa bağımlı olduğu yani tarımsal suyun sadece yağışa bağlı olduğu bölgelerde bir sonraki ekim dönemine kadar bu anız toprakta kaybolmamaktadır. Çiftçi de toprak hazırlığı için anızı yakmayı tercih etmektedir ki bu çok yanlıştır. Çünkü anız yakıldığında topraktaki organik maddeyi kaybedersiniz. Anız organik maddece fakir olan topraklar için önemli bir kaynaktır. Anız toprağa karışıp ayrıştığında toprak organik maddece ve besin elementlerince zengin duruma gelebilir. Anızı bir çöp olarak değil anızı potansiyel yararlı organik bir madde kaynağı olarak görmemiz gerekir. Burada önemli olan nokta anızın yönetimidir, çöp olarak değil bir kaynak olarak bakmamız gerekir" dedi.

"Doğal yaşama zarar verebiliyor"

Anız yakmanın toprağa ve çevreye verdiği zararlara da değinen Yakupoğlu, "Anız yakmanın topraktaki zararı mikroorganizmaların ölmesidir. Yüksek sıcaklıkta sadece termofilik mikroorgazmalar çalışır ama anız sıcaklığı ile beraber çok üst seviyelere sıcaklık çıkabiliyor ve bu organizmaların ölümüne neden oluyor. Haliyle zaten anızı ayrıştıracak olan mikroorganizmayı biz toprakta kaybetmiş oluyoruz. Öte yandan iklim değişikliği ile mücadelenin ne kadar önemli olduğu ortamda anız yangınlarıyla beraber bir karbondioksit salınımı da söz konusu oluyor. Anız yakımı sonrası yol kenarlarındaki tarlalarda özellikle rüyet düştüğü için anız yakıldığı zaman trafik kazaları meydana gelebiliyor. Yüksek gerilim hatlarına, elektrik kablolarına zarar verebiliyor. Doğal yaşama zarar verebiliyor, habitatı bozabiliyor ve ekolojik dengeye zarar verebiliyor." şeklinde konuştu.