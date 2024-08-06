Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci

T.C. Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında ne kadar kâr elde ettiğini açıkladı. Dünyaya da açılan banka, sektördeki birinciliğini korumaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplam aktifleri 4,5 trilyon TL'nin üzerini aştı. Tarım ve reel sektör finansmanınde ülke ekonomisine desteği ise 3,2 trilyon TL'yi geçmiş durumda.

Bankanın 2024'ün ikinci çeyreğinde ise net karını 13,24 milyar TL olarak açıkladı.

T.C. Ziraat Bankası, 2024 yılının ikinci çeyrek döneminde net karı ise 13,24 milyar TL oldu.

FAİZ GELİRLERİ ARTTI

Bankanın faiz gelirleri ise yüzde 192,7 artış ile 73,65 milyar TL'den 215,6 milyar TL'ye çıktı.