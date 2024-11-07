Üye Girişi
Haberler

Ziraat Bankası yeni banka kuruyor

Ziraat Bankası yeni banka kuruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BDDK kararı ile Ziraat Finans Grubu'nun yeni dijital bankası Ziraat Dinamik için faaliyet izni alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) onay çıktı. Ziraat Bankası resmen yeni bir dijital banka kuruyor. Bankadan yapılan açıklamada, geçen yıl kuruluşuna onay çıkan Ziraat Dinamik için BDDK'nın 31 Ekim tarihli Kararı ile faaliyet izni de alındı.

"DİJİTAL BANKACILIK ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM GEÇİRDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık, dijital bankacılığın, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesiyle önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde, bankacılık işlemlerinin artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldiğini söyledi.

"YARINLARA ŞİMDİDEN YATIRIM YAPABİLMEK AMACIYLA KURULDU"

Ziraat Bankasının yaklaşık 23 milyon aktif dijital müşterisi ile Türkiye'nin en fazla dijital bankacılık müşterisine sahip bankası konumunda olduğunu vurgulayan Sağlık, "Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubunun müşteri tabanını daha da genişletmek, ülkemizde her müşteriye ulaşmak, yeni bir müşteri deneyimi ve yeni bir yüz ile farklılık oluşturabilmek, fiziki şubelerin bulunmadığı yeni bir hizmet modeline ve yarınlara şimdiden yatırım yapabilmek amacıyla Ziraat Dinamik Banka kuruldu." ifadesini kullandı.

"DİJİTAL BANKACILIK EKOSİSTEMİNİN DAHA DA BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUZ"

Cüneyt Sağlık, Ziraat Dinamik'in Türkiye'de bir bankanın ana sahipliğinde kurulan ilk dijital banka ünvanının da sahibi olduğunu kaydederek, geçmişten gelen Ziraat gücünü, deneyimini ve güvenilirliğini, Ziraat Dinamik ile birlikte dijitalin geleceğine taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Ziraat Dinamik'in çevik ve esnek organizasyon yapısı sayesinde yeni ürün ve hizmetleri hızlı bir şekilde müşterilerinin kullanımına sunabilmeyi, şubesiz hizmet modeli nedeniyle sahip olduğu maliyet avantajını rekabet avantajına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Sağlık, müşterilerine dijital banka ölçeğine göre geniş bir işlem setiyle hizmet verecek olan Ziraat Dinamik'in hayata geçireceği ürün ve hizmetler ile Ziraat Finans Grubunun dijital alandaki liderliğini pekiştireceklerini söyledi.

Sağlık, gelecekte veri analitiği, yapay zeka, blokzincir teknolojisi, dijital varlıklar gibi yeniliklerin entegre edilmesiyle, dijital bankacılık ekosisteminin daha da büyümesini beklediklerini aktararak Ziraat Dinamik'i tüm bu alanlarda öncü bankalar arasında konumlamayı amaçladıklarını belirtti.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Vurdukça vuruyorlar, vurdukça vuruyorlar. Yeter vurma diyoruz gene vuruyorlar...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Korkuteli 7-8 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Nilüfer, İznik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Kasım Ödemiş, Menemen, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle izle! 7 Kasım Perşembe Siyah Kalp 8. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? İnci Taneleri CANLI izle! 7 Kasım İnci Taneleri 21. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 7-8 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meraklı Adamın 10 Günü filmi çıktı mı, ne zaman yayında? Meraklı Adamın 10 Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Arasında filmi ne zaman, nerede çekildi? KPSS P1 nedir? KPSS P1 hangi meslekler? CANLI maç izle! (GALATASARAY TOTTENHAM) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS Tottenham maçı nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.