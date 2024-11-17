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Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nın logo değişikliği için "Sadece 'a' harflerinin şekli değiştirilmiş. Yaklaşık 2 bin şubede tabela değişimi yapılıyor bu da 954 milyonluk bir rakama mal oluyor" ifadelerini kullandı. İddia büyük ses getirirken bankadan yapılan açıklamada "Logo değişiminden kaynaklı Bankamıza ilave bir maliyet kesinlikle oluşturulmamıştır" ifadeleri yer aldı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde elinde Ziraat Bankası'nın logosunun fotoğraflarıyla Bakan Şimşek'e seslendi. Akay, "İki fotoğraf arasında 1 milyar liralık fark var. Nasıl 1 milyar liralık fark var? Bir tanesi eski amblemi, bir tanesi yeni. Sadece 'a' harflerinin şekli değiştirilmiş. Yaklaşık 2 bin şubede tabela değişimi yapılıyor bu da 954 milyonluk bir rakama mal oluyor" dedi.

BANKADAN AÇIKLAMA VAR

Akay'ın Meclis'teki sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Ziraat Bankasından yapılan açıklamada "logo değişimi" ve "bir firmanın kullandığı kredi"ye ilişkin bazı basın yayın ve sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Bankadan yapılan açıklamaya göre, logonun yeniliklere uyum sağlamak amacıyla daha net ve modern bir tasarım yapılarak büyütüldüğü ve böylelikle şube tabelalarında ve diğer mecralarda daha rahat okunabilmesinin sağlandığı belirtildi.

"SADECE 24 ADET TABELA DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR"

Halihazırda mevcut logonun yer aldığı şube tabelalarıyla yazılı ve görsel tüm materyallerin kullanımına devam edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Değişim süreci şubelerimizin tadilat ihtiyacına ve söz konusu materyallerin ekonomik ömrüne göre planlanmaktadır. Bugüne kadar da ihtiyaç nedeniyle yapılan tadilatlar kapsamında sadece 24 adet tabela değişimi yapılmıştır. Bundan sonraki değişim programı, logo kullanımı olan alan ve materyallerin kullanım ömürlerinin bitimine müteakip sadece önceki logo yerine yeni logonun kullanılması şeklinde yapılacak olup, gerek şube tabelalarımızın gerekse logomuzun kullanıldığı basılı tüm materyallerin tek seferde değiştirilmesi gibi bir program kesinlikle bulunmamaktadır.

"SEKTÖRDEN FARKLI BİR UYGULAMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu sebeple logo değişiminden kaynaklı Bankamıza ilave bir maliyet kesinlikle oluşturulmamıştır. Şubelerimizin tefrişatı, yeni şube açılışı, taşınma, deprem dolayısıyla zaruri tadilat, ekonomik ömrün tamamlanması gibi nedenlerle yapılmaktadır. Sektörden veya herhangi bir işletmeden farklı bir uygulamamız söz konusu değildir."

Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSoyka Soykan:

ilave maliyet oluşmamış da bedavaya mı yapıldı o tabelalar acaba ,?????

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Haber YorumlarıŞenol Ferhat:

Ülkeyi Soyan soyana Kolaya kazanç işleri Seviyorlar Akp Yandaşlar Yılarca Halktan Ağır vergi Toplayıp Yadadlar Zenginleşiyor

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Haber YorumlarıSer_hat:

Tabi canııııım,birisi babasının hayrına tabelaları yenilemiş.

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Haber YorumlarıHainKOXPER :

galiba ülkede sorun yok böyle saçma sapan işlerin peşinde koşuyorlar

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Haber YorumlarıAydın:

Bu durumda tek söylenecek söz : kim yalan söylüyorsa Allah yüzünü yerden kaldırmasın

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Tabelaları değiştireceğinize kafa yapınızı değiştirseniz ... Yok yaa , o çok pahalıya mal olur . Olmayan şeyleri nasıl değiştireceğiz . Sözümü geri alıyorum siz tabela değiştirmeye devam ... Ne desek boş . bunlar gene bildiklerini yapacaklar .

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Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Yalaka bankadan başka bir açıklama beklemek facia olurdu zaten

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Haber YorumlarıArif İnanç:

500bin tl ye 1 tabela değişecekmiş. O kadar çok varki o soykeidklerinizden. Ama CHP nin işi sadece kaos yaratmak. Cevap peşine koşun bakalım neler çıkacak. Ayrıca bilgi isteseniz de yuvarlak cevaplar geliyor. Millupiyango da devreden biriken paraların REPO gelirleri neden ikramiyelere eklenmiyor da cebe gidiyor.

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Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Klasik CHP, yapılmış bir iş üzerine yalanını uydur, rakamları şişir, amaç dezenformasyon. Bence bu tür yalan haberler uyduranlar cezalandırılmalı. Dokunulmazlıklarını kaybetmeliler

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

akp çalınca helal , chp calinca haram,

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