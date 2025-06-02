Zeytinyağı Fiyatlarında Düşüş Beklentisi: 2026'da Düşebilir

Zeytinyağı Fiyatlarında Düşüş Beklentisi: 2026'da Düşebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Türkiye'de zeytinyağı fiyatlarının 2026'nın ilk aylarında düşmesini beklediklerini ve bu düşüşün İspanya ile Tunus'taki yüksek rekolte beklentilerinden kaynaklanacağını duyurdu.

Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Türkiye'de zeytinyağı fiyatlarının 2026'nın ilk aylarında düşmesini beklediklerini açıkladı. Fiyatların düşmesinde İspanya ve Tunus'taki yüksek rekolte beklentilerinin etkili olacağı ifade edildi.

Ayvalık'ta düzenlenen Gastrofest kapsamında gerçekleşen "Ayvalık'tan Dünya Sofralarına Zeytinyağı Yolculuğu" panelinde konuşan Kürlek, geçtiğimiz sezon 475 bin ton olan zeytinyağı rekoltesine karşın bu yıl 250-300 bin tonluk bir rekolte beklendiğini söyledi. Kürlek, "Eğer İspanya'da 1 milyon 700-1 milyon 800 bin ton ve Tunus'ta tahminlerin üzerinde 450 bin tonluk rekor bir rekolte gerçekleşirse Türkiye'de fiyatların 2026'nın ilk aylarında düşmesini bekliyoruz" dedi.

Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu'nda, Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi & Gurme Yazar Reha Arar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Mustafa Kürlek, "Ayvalık, kaliteli zeytinyağı üretiminde dünyadaki üç lokasyondan biri. Kendi ağaçlarımızdan elde ettiğimiz yağları ve zeytinleri tüketiciyle buluşturuyoruz. Zeytin reçeli, zeytin lokumu, zeytin çiçeği kolonyası gibi inovatif ürünlere de yoğunlaştık. Yakında zeytinli Türk kahvesini satışa sunacağız" dedi.

Panelde ayrıca Savola Türkiye Yudum Genel Müdürü Houmer Balazadeh, Kozoliv Zeytinyağı Kurucusu Halil Can, Komili Türkiye Orijinasyon Müdürü Mehmet Cavlı, Özgün Zeytinyağları Temsilcisi Halil Sucu ve Sabuncugil Zeytinyağları Temsilcisi Deniz Sabuncugil de zeytinyağında markalaşmanın ve bu markaların gelecek kuşaklarca sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.