Zeytin ve zeytinyağının lider markası Anuga Fuarı'nda

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga 2023 Gıda ve İçecek Fuarı, gıda endüstri dünyasının devlerini buluşturdu. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe ülkemizin lider markası olan Marmarabirlik, binlerce katılımcının boy gösterdiği fuarda zengin ürün yelpazesi ile dikkat çekti.

Gıda sektöründe dünya devleri Anuga 2023 Gıda Fuarı'nda buluştu. Almanya'nın Köln kentinde 7 Ekim'de başlayan ve iki yılda bir düzenlenen fuar, 11 Ekim'de sona erecek. Ülkemizde sektörün lideri konumunda bulunan ve 62 ülkeye yaptığı ihracatla dünya markası haline gelen Marmarabirlik, gıda sektörünün tüm öncülerini bir araya toplayan Anuga Fuarı'nın gözdeleri arasındaydı. Kalitesi ve ürün çeşitliliği ile ilgi odağı olan firmanın standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, konuklara ürünlerin tadımı da yaptırıldı.

Gıda sektörünün önemli oyuncularının buluştuğu Anuga Fuarı'na katılan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Bostancı, Kemal Dinç, İhracat Müdürü Onur Dağlı, Köln Şubesi temsilcisi Süleyman Davarcı, dünya genelindeki bayileri ve ulusal zincir marketlerin temsilcileri ile yeni pazarlar için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Firma bünyesinde salamura başta olmak üzere yağlı seleden kuru seleye, yeşil zeytinin her çeşidinden doğal fermantasyon yönetimiyle olgunlaştırılmış çekirdeksiz Gemlik tipi zeytine kadar 380 barkodlu ürün bulunuyor.

62 ülkeye ürün gönderdiklerini ve toplam zeytin satış miktarının yüzde 25'ini ihraç ettiklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıl 21 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, bu yıl bu rakamı 30 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Farklı ülkelerdeki ulusal zincir mağazaların raflarında ürünlerinin yer almasının önemine vurgu yapan Asa, Amerika Birleşik Devletleri'nin perakende satış mağazası Walmart ve son olarak Avrupa'da yaklaşık 7 bin mağazası olan marketler zinciri Aldi (Albrecht-Diskont) raflarında olacaklarını ifade ederek, "Aldi'nin Belçika'daki şubelerinde tüketiciler artık ürünlere kolaylıkla ulaşabilecek" dedi.

Etnik dışı pazar payını sürekli artırdıklarını bildiren Asa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marmarabirlik ürünleri Almanya'da Lidl ve Real, Rusya'da Azbuka Vkusa ve Magnet, Özbekistan'da Korzinka, Avusturya'da Penny, Ukrayna'da Auchan ve Novus, Hollanda'da lberthein, İsviçre'de Migros, Avustralya'da Coles Mayer, Ermenistan'da Yerevan City, Sas ve Titan Supermarket, Gürcistan'da Alali Market, Kırım'da da Yabloko, Klever ve Toçka ulusal zincir marketlerinde olmak üzere birçok ülkede ulusal zincir mağazalarının raflarında yer almaktadır. Bu da markaya duyulan güveni ve bilinirliğini göstermektedir."

Sektöründe 7 kez ihracat şampiyonu olan firmalarının 62 ülkeye ürün gönderdiğini ve toplam zeytin satış miktarının yüzde 25'ini ihraç ettiklerinin altını çizen Asa, "Marmarabirlik'in geleceği ihracattadır, onun için dış pazar payını artırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA