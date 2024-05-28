Üye Girişi
Haberler

Zeytin Sektöründeki KOBİ'ler İçin Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi Hibe Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytin sektöründeki KOBİ'leri sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitmeyi, iklim değişikliğine ve dış faktörlere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlayan OASIS Projesi, Avrupa Birliği'nden hibe kazandı. Proje, zeytin sektörü KOBİ'lerini eğitip iş birliğini teşvik ederek iklim değişikliği ve dış faktörlere karşı dayanıklılık oluşturmayı hedefliyor.

Zeytin sektöründeki KOBİ'leri sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitmeyi, iklim değişikliğine ve dış faktörlere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlayan uluslararası Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi (OASIS), Avrupa Birliği'nden (AB) hibe kazandı.

İzmir Ticaret Borsasından (İTB) yapılan açıklamada, OASIS Projesi'nin, Avrupa Yenilikçilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı Tek Pazar Programı altında finanse edilmeye hak kazanan iki çalışmadan biri olduğu belirtildi.

Türkiye'den, İTB koordinatörlüğünde İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, Ege İhracatçı Birlikleri ile İspanya ve İtalya'dan çeşitli kurumların ortaklığında yürütülen proje, zeytin sektörü KOBİ'lerini sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitip, tedarik zinciri boyunca iş birliğini teşvik ederek iklim değişikliği ve dış faktörlere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarım alanında üreticiyi ve sektörü kalkındıracak her adımın 132 yıldır yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını kaydeden Kestelli, şunları ifade etti:

"Mevcut katkısına nazaran çok daha büyük bir potansiyeli olduğunu, bu sektörden çok daha fazla katma değer elde edebileceğimizi biliyoruz. Zeytin ağacı sayısını, verim ve kaliteyi arttırmanın yanında, dünya pazarındaki konumu ile rekabet gücünün arttırılması hususu en hayati konular. Bu projemizle özellikle sektördeki KOBİ'lerimizi güçlendirerek üretimde katma değer artışının sağlanması, güçlü bir tedarik zinciri ağının kurulması, daha rekabetçi bir pazar yeri inşası amacıyla yola çıktık."

Sadece ürünlerin değil, tedarik zincirleri ve değer zincirlerinin de rekabet ettiğinin altını çizen Kestelli, orta ve uzun vadede zeytin ve zeytinyağı sektörüne yönelik etkin politika geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Proje

Proje hedef grubunu her ülkeden 50 KOBİ olmak üzere, zeytincilik alanında faaliyet gösteren toplamda 150 KOBİ oluşturuyor. Çalışma kapsamında daha önce uygulanıp tamamlanan 10 iyi örnek çalışma araştırılarak KOBİ'lere yol haritası olarak sunulacak. Ayrıca 150 KOBİ'ye çeşitli temalarda 15 farklı eğitim düzenlenecek, gıda israfını önlemek ve verimli kaynak kullanımını arttırmak amacıyla alınacak tedbirler belirlenecek.

16 Mayıs'ta başlayan ve 36 ay sürecek olan proje toplam 997 bin avroluk bütçeye sahip ve bunun da yüzde 90 oranı da hibe olarak planlandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

İklim Değişikliği Avrupa Birliği Zeytin Ekonomi Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Bakmadan Geçme

Süleymaniye Camii Mimar Sinan'ın hangi eseri? Süleymaniye Camii ne zaman yapıldı, özellikleri neler? Süleymaniye Camii hakkında bilgiler… Mersin tavuğa tecavüz olayı ne, ne oldu? Tavuğa tecavüz eden kim, tutuklandı mı? ALMANYA-TÜRKİYE Milletler Ligi maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının 2. Hafta maçları başladı mı? #127952 3 günde öldüren EBOLA VİRÜSÜ ne, nasıl bulaşır? Çinli bilim insanları geliştirdi! #129440 Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir? Tavuğa tecavüz etti! Olay nerede oldu? Şahıs tutuklandı mı? TYT AYT 2024 DENEME SINAVI SONUÇLARI! #9997 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı! Merdiven boşluğunda ipe asılı halde ölü bulundu! Olay ne, nerede oldu? FETÖ firarisi AKIN İPEK'İN YALISI satışa çıktı mı, ne kadar? Koza-İpek Holding'e ait BEYAZ KÖŞK ne kadara satılıyor, kaç TL? Vekâlet yoluyla hac yapılabilir mi? Şartları nelerdir? CRİSTİANO RONALDO GOL REKORU KIRDI! #129349 Ronaldo Suudi Ligi'nde kaç gol ile rekor kırdı? Cristiano Ronaldo kaç gol attı? #9917 27-31 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ #128185 Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? #128185 Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi! ALES/2 NE ZAMAN 2024? #9997 ALES/2 sınavı hangi tarihte, başvurular ne zaman? Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar bu akşam yayınlanacak mı? #128250
Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor

Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title